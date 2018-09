Scatta il nuovo censimento Il via a ottobre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SELEZIONEASCOLI A complicare lo scenario immobiliare nel capoluogo piceno c'è ancora, inevitabilmente, l'onda lunga del terremoto con centinaia di edifici inagibili da risistemare e con tempi lunghi per poter consentire il rientro delle famiglie nelle proprie case. Questo comporta ulteriori difficoltà per ripopolare il centro storico. In tal senso, ora c'è l'ok del Comune alla possibilità di demolire e ricostruire i palazzi del dopoguerra per restituire agli stessi maggiore sicurezza e valore. Se il dato demografico attuale è...