Scarpata del Campo scuola Le lesioni si sono aggravate

ASCOLI Scarpata del Campo scuola sotto esame a causa delle lesioni riscontrate nelle zone est e nord-est dell'area sopra l'impianto sportivo. L'Arengo ha deciso di affidare l'incarico ad una ditta specializzata per andare, con analisi inclinometriche e di laboratorio, a monitorare i movimenti di consolidamento della scarpata stessa che incombe sulla struttura dedicata all'atletica leggera. Tutto nasce proprio dalle lesioni riscontrate nelle due zone che si affacciano proprio sulla pista che ora potrebbero essersi aggravate, forse anche per la possibile interazione con l'intervento di messa in sicurezza del muro, nei mesi scorsi, e con la necessaria sistemazione idraulica della falda esistente. Per accelerare i tempi e individuare una ditta specializzata in questo tipo di interventi, l'Amministrazione comunale ha quindi proceduto con una procedura semplificata. A questo punto si effettueranno queste misurazioni relative all'inclinazione della scarpata mediante specifica strumentazione e poi seguiranno analisi in laboratorio. L'obiettivo è capire come si stia muovendo il versante che sovrasta l'impianto sportivo. L'incarico affidato servirà a capire, dunque, quali siano i possibili rischi di decimenti e se queste lesioni affiorate siano in qualche modo connesse ai lavori effettuati per il consolidamento del muro che prevedeva anche la sistemazione idraulica e il rifacimento dei drenaggi per l'intercettazione e il convogliamento dell'acqua di falda. I risultati delle analisi serviranno, quindi, a capire come intervenire per risolvere una volta per tutte il problema che riguarda, indirettamente, anche il possibile regolare svolgimento delle attività sportive.

