Scadono i termini per alcune opere di ricostruzione

L'ITERASCOLI Il terremoto comincia a dettare le ultime scadenze, almeno per quanto riguarda la ricostruzione per danni lievi, ovvero gli interventi meno importanti. Scadenze perentorie per non perdere l'ultimo treno per i contributi. Entro domani, 30 ottobre, tutti coloro che possono presentare domanda di contributo per poter sistemare i danni minori, quindi per la ricostruzione lieve, nel proprio edificio, deve comunicare al commissario straordinario ed ai vice commissari, tramite posta elettronica certificata, il conferimento dell'incarico...