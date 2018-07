Sbloccata una serie di lavori anche nella Vallata del Tronto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

GLI INTERVENTI ASCOLI L'Erap (ente regionale per l'abitazione pubblica) sblocca una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su alloggi popolari da risistemare per poi essere riassegnati agli aventi diritto. Lavori che riguardano un po' tutta la provincia. Uno degli avvisi per l'affidamento dell'appalto riguardava, nello specifico, alcuni appartamenti ad Ascoli, Appignano, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli, Folignano, Maltignano, Offida, Rotella e Spinetoli. L'importo dei lavori complessivo era di 150.000 euro e...