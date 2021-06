Saranno due le Notti Romantiche che l'amministrazione comunale regalerà agli innamorati per questa estate. Non più una sola, come già annunciato, ma due. Alla serata di oggi, si aggiunge quella di domani. È la sesta edizione di un evento che coinvolge tutti i Borghi più belli d'Italia. Tema, l'amore per l'arte e in particolare, ad Offida, l'arte della pittura. «Nel cortile di Santa Maria della Rocca, inoltre rivela l'assessore Cristina Capriotti - sarà possibile scambiare un bacio con la propria dolce metà sotto il cartello KissMe posizionato per l'occasione. Le foto più romantiche e originali con i tag @offida_citta e @borghimarche saranno pubblicate sui profili social della città di Offida. Tutte le sere non mancheranno aperitivi, cene e dopocena a lume di candela. Sabato (oggi, ndr) per i bambini animazione curata dalla cooperativa I cirenei, in piazza del Popolo, dalle 19 alle 22. Domenica (domani, ndr) c'è Secoli di Pittura, un tour gratuito a cura delle Guide delle Marche, ore 18 e 21, con partenza da piazza del Popolo davanti l'ingresso del teatro Serpente aureo. Le visite guidate tematiche avranno come focus le opere pittoriche di Offida». Obbligatoria la prenotazione al numero 345 0715804.

n. s.

© RIPRODUZIONE RISERVATA