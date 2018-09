Sanità sempre nel mirino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL VERTICE/1ASCOLI «Un piano sanitario che parte dal basso per coinvolgere tutti i territori». E' la premessa fatta dal presidente della IV commissione Sanità della Regione, Fabrizio Volpini, nell'illustrare la bozza del piano socio sanitario regionale fino al 2012, alla conferenza dei sindaci dell'Area vasta 5. Ma l'incontro con i primi cittadini del Piceno è stata anche l'occasione, da una parte per definire meglio il quadro regionale della sanità dell'Av 5 e dall'altro, per ascoltare le richieste fatte dai sindaci in materia di sanità...