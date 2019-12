Sanatoria sui tributi il Comune di Ascoli non ha mai aderito

LA PROTESTA

Ascoli «Perché il Comune di Ascoli entro maggio 2018 non ha aderito alla sanatoria anche per i tributi locali come tari, imu e tasi, a vantaggio dei cittadini?». A sollevare la questione è un cittadino, Umberto Marilungo, che interviene sulla questione delle imposte locali alla luce del fatto che proprio di recente l'Amministrazione comunali ha inviato avvisi di pagamento per circa 2.200 famiglie che nel 2018 non hanno pagato la tassa sui rifiuti. «Tutti sappiamo - sottolinea Marilungo - che nel 2018 l'Agenzia delle entrate ha adottato una normativa risolutiva delle liti controversie di natura fiscale da sempre esistite tra i cittadini contribuenti e lo Stato. Una sorta di pace fiscale che poteva riguardare, a discrezione dei Comuni , anche i tributi locali come tasi, imu e tari, come previsto da specifico decreto del 2018 in base al quale gli enti locali potevano scegliere se aderire o meno alla sanatoria dei contenziosi tributari che li riguardava. Allo scopo l'istituto per la finanza e l'economia locale dell'Anci pubblicò un vademecum che sintetizzava le regole applicabili». «Anche il Comune di Ascoli poteva aderire a questa normativa e presentare alla riscossione all'Agenzia delle entrate il contenzioso di tasse non pagate da parte dei circa 2.000 ed oltre cittadini e doveva farlo entro il 31 maggio 2018. Purtroppo il Comune ascolano non ha aderito alla normativa sulla rottamazione, anche se bastava una delibera specifica del consiglio comunale. Perché non ha aderito a questa normativa che di fatto agevolava il pagamento di questi debiti pregressi assumendo al contrario una posizione di intransigenza discriminatoria verso i suoi cittadini?». «Sarebbe opportuna conclude Marilungo - una azione di tutela a garanzia dei diritti del cittadino oltre che una debita risposta al riguardo dell'ente locale e del Garante del contribuente istituito in ogni sede regionale. Questo perché la quasi totalità dei contribuenti morosi, purtroppo, quasi sempre ha motivi validi che giustificano l'inadempienza di un dovere sociale , primo dei quali la difficoltà economica, motivi familiari, ma soprattutto di disagio lavorativo di lungo periodo».

