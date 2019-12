San Silvestro a ritmo di musica

LA FESTA

ASCOLI Sarà una notte di Capodanno per tutte le età e con varie forme di intrattenimento. Si tratta dell'appuntamento di San Silvestro in piazza del Popolo, cornice magica scelta come scenario di una manifestazione che prevede musica, ballo e risate. Grazie ad una formula già rodata, denominata Il bello della musica, l'evento sarà in grado di far brindare all'arrivo dell'anno nuovo in tre momenti diversi.

Il primo step

Il primo partirà alle 22 grazie ad una scaletta densa di brani tratti dal repertorio anni Ottanta e Novanta, preparata dai deejay Civix e Riccardo Cesaretti. Sarà la parte iniziale della no-stop allestita nel salotto cittadino, destinata soprattutto a coloro che oggi hanno più di 40 anni di età e che probabilmente saranno alla festa all'aperto nel cuore di Ascoli in compagnia della propria famiglia.

Lo show

Poco prima della mezzanotte, a salire sopra il mega palco preparato per l'occasione, della lunghezza di 25 metri, arriverà l'attesissimo show proveniente da una delle trasmissioni radiofoniche storiche, forse la più seguita degli ultimi decenni. Si tratta dello Zoo di 105, il format che rappresenta uno dei fiori all'occhiello del divertimento italiano. Ad essere protagonisti dello spettacolo in piazza, coordinato dalla speaker e animatrice Alessia Ferretti, saranno proprio i mattatori della scoppiettante trasmissione dell'emittente milanese. L'incontenibile Deejay Squalo e l'esilarante Wender e i Tamarri saranno sotto i riflettori della serata sino all'una, con il loro carico di ritmo e di irriverenza, aiutati dalla musica del momento. All'arrivo della mezzanotte, accanto ai protagonisti della kermesse ci saranno gli amministratori comunali, presenti per brindare al 2020 con gli ascolani. Il sindaco Marco Fioravanti e i rappresentanti della giunta stapperanno lo spumante con la folla, prima del proseguimento del vivace appuntamento allo Zoo di 105.

Si balla

Dopo l'una di notte e sino alle tre del mattino, ora in cui improrogabilmente l'evento volgerà al termine, arriverà il repertorio dance attuale, dedicato ai giovani e ai giovanissimi, grazie al genere reggaeton offerto dai Latin Style, che con ballerini e animatori coinvolgeranno il pubblico verso il ballo e il divertimento.

Gli auguri alla città

«All'arrivo del nuovo anno, il sindaco Marco Fioravanti e noi amministratori saremo presenti in piazza per fare gli auguri alla città » ha detto l'assessore Monia Vallesi, al fianco dell'organizzatore dell'iniziativa Sandro Simonetti e al primo cittadino alla presentazione della manifestazione, che potrà contare su una nutrita rappresentanza della security e sull'apertura di bagni chimici, oltre all'apertura notturna di quelli comunali di piazza Roma. «Vogliamo che sia un Capodanno per tutti, un Capodanno che anticipi la rinascita per Ascoli » ha aggiunto il sindaco Marco Fioravanti, sottolineando l'esigenza di coinvolgere anche il pubblico dei ragazzi, per evitare spostamenti pericolosi nel cuore della notte verso le discoteche.

Filippo Ferretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA