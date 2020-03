SAN BENEDETTO Una giovane sambenedettese nel team di ricercatori dell'ospedale Sacco di Milano che è riuscito ad isolare il ceppo italiano del Coronavirus. Classe 1994 Carla Acciarri, diplomata all'Ipsia Guastaferro, è una studentessa tirocinante alla Statale di Milano, dopo aver conseguito una laurea triennale in Scienze Biologiche all'Università Politecnica delle Marche. «Sono davvero felice di aver contribuito a qualcosa di importante afferma la giovane ricercatrice Qui sto imparando molto e sono convinta che imparerò ancora tanto. Ma finalmente qualche soddisfazione inizia ad arrivare, come questa importante scoperta». La ricerca, in via di pubblicazione sul Journal of Medical Virology e accessibile sul sito MedRxiv, è stata condotta nel dipartimento di Scienze biomediche e cliniche dell'ospedale Sacco di Milano e nel centro di ricerca di epidemiologia e sorveglianza molecolare delle infezioni (Episomi), che fa capo all'Università statale di Milano. Insieme a Carla Acciarri fanno parte del team Arianna Gabrieli, Alessia Lai e Annalisa Bergna insieme all'infettivologo Massimo Galli e Gianguglielmo Zehender. «Mi definisco un vero topo da laboratorio sorride Carla Acciarri dal momento che trascorro buona parte della mia giornata qui. Tanto lavoro, tanta stanchezza ma soprattutto tanta passione. Complimenti a tutti i membri del team, che da giorni e notti lavorano senza sosta per arrivare a questi risultati. Le ricercatrici che hanno isolato il virus in prima persona sono la mia tutor e le sue due colleghe, io in quanto studentessa per ragioni di sicurezza ho aiutato per quello che potevo, come faccio in tutte le mie giornate di tirocinio». Il virus è arrivato dall'Oriente ma viene definito italiano perché è stato isolato in persone italiane.

Luigina Pezzoli

