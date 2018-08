CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO «Una decisione inaccettabile, una bandiera del Pd travestita da algoritmo. Un blitz a cui risponderemo con una mobilitazione eclatante». «Si è votato su un documento carbonaro che è stato letto da un sindaco a inizio di seduta- afferma Piunti - Tanto che hanno dimenticato anche il secondo punto riguardante l'elezione del comitato ristretto dei sindaci. Avevamo chiesto di modificare il regolamento perché non è possibile che io con quasi 50mila abitanti e una città che raddoppia in estate conti un voto come colleghi di...