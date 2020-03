SAN BENEDETTO Troppi rischi anche per gli addetti ai lavori delle pompe funebri. Anche se in Riviera la situazione non è critica come nel Nord Italia, anche a San Benedetto la tensione c'è e si fa sempre più alta. «I rischi affermano alcuni operatori sambenedettesi sono gli stessi. E si vive la stessa tensione ogni volta che abbiamo chiamate al di fuori dell'ospedale perché anche gli stessi medici di base o guardie mediche non possono sapere se il paziente abbia tra le cause di morte anche un'infezione da Covid 19». Relativamente all'aspetto della sicurezza e del rischio contagio, gli operatori delle pompe funebri si sentono «gli ultimi della fila». «Senza i nostri servizi chi si prenderà cura delle persone che stanno morendo chiedono e soprattutto in questo periodo chiediamo la massima comprensione perché purtroppo abbiamo dei protocolli da rispettare e ci dispiace molto non poter assecondare sempre le esigenze dei familiari dei defunti». Anche perché il settore, come gli altri, sta risentendo della crisi, sia a livello generale che di quella legata alla fase emergenziale in corso: «Finiamola affermano - con questa storia che il nostro settore non ha mai crisi anche noi abbiamo le nostre difficoltà con il fisco che ci prende quasi il 73% e le persone, soprattutto in questo periodo, hanno sempre più difficoltà a pagare i servizi mentre noi dobbiamo anticipare tutto quello che forniamo, tieni presente anche che se si dovesse ammalare un componente della ditta, di qualsiasi ditta, verremmo messi ovviamente tutti in quarantena. Sia le persone contagiate che dipendenti e collaboratori. La ditta dovrebbe così chiudere per quindici giorni come già successo al nel Nord Italia». Non esiste, in effetti, ancora uno specifico riconoscimento sul rischio attuale degli operatori delle pompe funebri visto che gli addetti manipolano direttamente decine di salme al giorno, provvedono alla vestizione dei cadaveri, sia nelle case private che negli ospedali, il trasferimento dei resti mortali fino al cimitero, sempre a contatto con oggetti potenzialmente contaminati.

