SAN BENEDETTO Si chiama Building Home: socialità, inclusione e ambiente, e si dovrà tenere presso il centro di educazione ambientale La Contea il nuovo progetto sostenuto da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Fondazione Cesvi.

Building Home è una iniziativa della cooperativa sociale sanbenedettese Hobbit, che si occupa di educazione e inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate, e si propone di essere un punto di riferimento in città e in provincia per contrastare l'esclusione sociale e la povertà educativa sul territorio. A regime, il progetto coinvolgerà circa 200 persone della provincia: 100 minori dai 3 ai 17 anni provenienti da contesti problematici e non, e 90 tra giovani e adulti dai 18 ai 30 anni provenienti da contesti disagiati, a rischio di esclusione o che vivono in contesti familiari difficili. Per raggiungere l'obiettivo sarà necessario costruire una nuova struttura che vada a potenziare il centro di educazione ambientale La Contea, che sorge nelle campagne di San Benedetto in modo da creare nuovi spazi di accoglienza, supportare sempre più famiglie e giovani in difficoltà, accrescere l'offerta di percorsi educativi e professionalizzanti, trasformare la struttura in un punto di riferimento stabile per la comunità locale, contrastare il disagio giovanile e l'esclusione sociale anche attraverso apposite attività di sensibilizzazione ambientale. San Benedetto ha visto negli ultimi anni un incremento del disagio giovanile: i minori seguiti sono diventati 47.

