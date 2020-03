SAN BENEDETTO Sapeva di rischiare grosso ma, per mangiare, la spesa doveva farla anche lui. Così, sperando di non essere riconosciuto e di riuscire a farla franca, come probabilmente era accaduto nei giorni scorsi, ha raggiunto un supermercato di piazza Garibaldi, in pieno centro a San Benedetto, e da bravo cittadino in tempi di Coronavirus, si è messo in fila con guanti e mascherina insieme ad un suo conoscente. I due stavano attendendo il proprio turno che, per la verità, era quasi arrivato quando è sopraggiunta una delle tante pattuglie della polizia che in questi giorni stanno presidiando il territorio. Gli agenti hanno evidentemente sentito puzza di bruciato tanto che si sono fermati ed hanno chiesto ai due aspiranti acquirenti documenti e motivazioni della loro presenza.

Dalla verifica della carta d'identità è venuto fuori che l'uomo, un 45enne di origini marocchine, era ricercato e, anziché fare la fila di fronte ad un supermercato, si sarebbe dovuto trovare in carcere. La Procura della Repubblica di Pescara aveva infatti emesso nei suoi confronti un mandato di carcerazione visto che era stato condannato a sei mesi di reclusione per una rissa che lo aveva visto tra i protagonisti e che era avvenuta nel 2014 proprio nel capoluogo abruzzese. Così anziché entrare nel supermercato per comprare qualcosa da mangiare, il quarantacinquenne è salito a bordo dell'auto della polizia che, dopo le formalità di rito espletate negli uffici del commissariato, lo ha accompagnato fino al carcere ascolano di Marino del Tronto.Poco prima vicino Porto D'Ascoli, un'auto della Polizia con a bordo il Vicario del Questore, che stava verificando in tutta la provincia di Ascoli Piceno come stesse funzionando il dispositivo di ordine e sicurezza pubblica finalizzato a far rispettare le misure anti virus, ha rintracciato in strada un trentenne che era fermo ad aspettare chissà chi. Era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, consumatore di droga. Non è riuscito a giustificare il motivo della sua presenza lì e, a quel punto, è stato denunciato per violazione delle misure anti coronavirus.

e. l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA