SAN BENEDETTO La Riviera conta - per fortuna - ancora pochissimi casi di Coronavirus ma quella che è stata realizzata in maniera quasi lampo, vale a dire la riconversione dell'ospedale ora solo destinato a coloro che sono colpiti dal contagio, mette i brividi. Si teme che il personale del Madonna del Soccorso - non isolato dal resto della popolazione in moduli abitativi dedicati come è avvenuto a Huan, in Cina, per mesi - possa rappresentare un rischio eccessivo visto l'aumento dei casi di dottori e infermieri contagiati in altre zone d'Italia. Insomma potrebbero diffondere l'infezione ai residenti tramite i propri familiari e contatti. «Un timore teoricamente fondato - ammette Piero Ripani ex primario e sindaco della città - per il quale è necessario prendere tutte le cautele. Se i miei colleghi saranno dotati di scafandri allora si può stare più tranquilli». Insomma se i timori sono che ci sia chi è stato mandato al fronte con gli stivali di cartone, per Ripani la Riviera deve affrontare anche un'altra emergenza e riguarda cosa potrà accadere quando, si spera prima possibile, sarà terminata l'emergenza. Il fatto che siano stati spostati in Ascoli reparti che al Mazzoni erano in bilico come Ostetricia, fa pensare che le decisioni siano state prese altrove sfruttando la confusione e lo stress del momento. «Se penso - aggiunge l'ex sindaco - che il presidente della Regione tra i suoi primi atti ha firmato quello per l'ospedale di Fermo che non era assolutamente una priorità e che ha tenuto per sé una delega così importante come la sanità, credo che il problema sia il peso che la nostra zona ha laddove si prendono le decisioni». Ma c'è un altro problema che il Coronavirus potrebbe portare con sé e capace di provocare un enorme danno d'immagine. «San Benedetto è una città turistica - fa notare Ripani - ed essere stata individuata come Lazzaretto non fa affatto bene alla promozione. Io credo che chi decide ha pensato proprio a tutto, perché nulla avviene a caso. Deve esserci una regia in tutto questo, nell'offuscare quello che per anni è stato invece il fiore all'occhiello della nostra Regione».

Laura Ripani

