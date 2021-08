SAN BENEDETTO Il Comitato Salviamo il Ballarin presto tornerà in piazza per illustrare il suo progetto e le adesioni raccolte finora. Una nuova vetrina per l'elaborato La Porta della città, un parco inclusivo sul mare, promosso da Fabrizio Marcozzi, che ha già incassato l'avallo della candidata sindaco Aurora Bottiglieri. «Ho ufficializzato il mio sostegno a un progetto- afferma la candidata Bottiglieri - che intende dare un nuovo volto a una delle aree più belle, sebbene trascurata, di San Benedetto. Sono pronta a sostenere il lavoro del comitato, mettendo in discussione l'operato dell'attuale amministrazione che ha effettuato un restyling provvisorio dell'ex stadio senza alcuna progettualità, riducendolo a un manto erboso privo di destinazione o utilità. Quello pensato è un luogo di coesione sociale, accessibile a tutti, con una palestra all'aperto nella quale possano praticare le più svariate attività tutti i cittadini, inclusi i portatori di handicap motori e sensoriali. Un luogo che non sia più solo uno spartitraffico, bensì un punto di raccordo mare-città, con una viabilità più agevole e ampi spazi verdi che diano respiro a una zona completamente cementificata. Un luogo che sia, come dice il titolo del progetto La Porta della città, un parco inclusivo sul mare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA