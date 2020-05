SAN BENEDETTO Aspettando lunedì 25 maggio per la riapertura, la piscina comunale Gregori di San Benedetto è in attesa di conoscere quei protocolli di utilizzo che dovranno essere comunicati a breve. Le istruzioni serviranno a disciplinare le attività natatorie da svolgersi nella vasca coperta, visto che per l'utilizzo di quella all'aperto ci sarà ancora da attendere molto. L'amministrazione di Viale De Gasperi deve ancora decidere come muoversi in tal senso e domattina è previsto un incontro che avrà come tema la pianificazione dell'utilizzo degli spazi in tutti gli impianti sportivi comunali (tra i quali, ovviamente, anche la piscina) al quale prenderanno parte l'assessore allo sport Pierluigi Tassotti, la dirigente Catia Talamonti e il direttore dell'ufficio sport Alessandro Amadio. «La situazione è molto complicata - dice l'assessore Tassotti - e dobbiamo attendere le linee guida ufficiali per comprendere al meglio quale potrà diventare l'appetibilità della piscina per l'utenza, visto che le norme potrebbero dissuadere le persone dal tornare a frequentare l'impianto. Ma è anche vero che andare a fare il bagno al mare potrebbe diventare ancora più complicato, sempre per via dei nuovi protocolli da mettere in pratica per evitare il diffondersi ulteriore del virus. In ogni caso San Benedetto non può permettersi di rimanere senza una piscina pubblica». Stando alle anticipazioni del ministro dello sport Spadafora, negli impianti sportivi gli spazi dovranno essere riorganizzati garantendo la distanza di un metro tra le persone in attesa e di due durante l'allenamento, postazioni separate da barriere negli spogliatoi, indumenti personali da rimettere nel proprio borsone, una densità di affollamento in acqua con un indice di 7 metri quadri a persona, doccia obbligatoria con acqua e sapone prima di entrare in vasca e controlli dei parametri del cloro da effettuarsi ogni due ore. Appare evidente, dunque, come molte persone potrebbero rinunciare all'utilizzo della piscina, con gravi ricadute sulla gestione sia per il Comune che delle società che lo utilizzano, vale a dire Cogese, Pool Nuoto, Sport Up Sambenedettese, Mamasa Club, Profondo Blu e BiQu.

Sandro Benigni

