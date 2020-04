SAN BENEDETTO Ancora nessun tampone, in Riviera, né alle forze dell'ordine né ai soggetti che, in questi giorni di emergenza, sono costretti ad operare a costante contatto con il pubblico. Eppure era stato annunciato circa due settimane fa dalla Regione, dall'Area Vasta e dallo stesso Comune. Inizialmente era stata individuata la tensostruttura presente all'esterno del Pronto soccorso. Poi, per maggior praticità, era stata allestita una tensostruttura in viale dello Sport che, da una settimana ormai, è una specie di cattedrale nel deserto visto che non è mai entrata in funzione. Ma nei giorni successivi a quella installazione era giunta la notizia che la postazione sarebbe stata attivata soltanto in caso di necessità.

Necessità che sono attualmente evidenti dal momento che le segnalazioni, che di giorno in giorno si fanno sempre più numerose, dicono che nessun esame sia ancora stato fatto per i rappresentanti di quelle categorie lavorative. Tra loro ci sono anche gli operatori dei supermercati che continuano imperterriti ad operare a contatto con la clientela ma che non hanno alcuna certezza sulla possibilità di essere stati contagiati e sul rischio di riportare il virus in casa. Sorgono dunque spontanee alcune domande: perché quegli annunci arrivati nella seconda di metà di marzo nei quali si parlava di tamponi ad esponenti delle forze dell'ordine e ai dipendenti in servizio se nessuno di loro, a quanto risulta, è stato mai sottoposto all'esame? A cosa è servito allestire una tensostruttura di fronte allo stadio e poi lasciarla vuote e inoperosa? Domande che il sindaco Pasqualino Piunti ha girato al direttore di Area Vasta Cesare Milani. «Sia da lui che dal responsabile del Gores, il dottor Angelini - spiega il sindaco - sono arrivate rassicurazioni sul fatto che a breve quella postazione sarà attivata e diventerà operativa per effettuare gli esami sulle forze dell'ordine e sui lavoratori a contatto diretto con la clientela». Sui tempi però non esistono ancora dettagli precisi dal momento che nessuno ha ancora fornito tempi certi su quando il personale che dovrà occuparsi di quegli esami sarà operativo ne lparcheggio di viale dello Sport. La tenda, installata ormai dieci giorni fa, è ancora lì. Vuota al centro di un parcheggio altrettanto deserto.

Emidio Lattanzi

