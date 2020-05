SAN BENEDETTO «Allestire due Pronto soccorsi separati di cui uno al piano meno 2 (l'esistente) e uno al piano zero dove si trovava lo storico Pronto soccorso». Proposta che arriva dall'Ugl provinciale la quale dice sì alla riapertura del Pronto soccorso nel centro Covid di San Benedetto ma nel rispetto delle regole anti contagio quindi su due strutture separate. L'Ugl propone una formula organizzativa che preveda la separazione dei percorsi e delle strutture gestionali pur favorevole alla riapertura no Covid del Pronto soccorso. La delibera regionale dello scorso marzo ha individuato come ospedale Covid il Madonna del Soccorso e di conseguenza al Pronto soccorso di San Benedetto continueranno a confluire i pazienti sospetti Covid da tutta la provincia. «Secondo noi affermano i medici l'Ugl e l'Ugl provinciale - proprio per principi precauzionali legati a verosimili rischi clinici e alla gestione dei flussi di pazienti che inevitabilmente aumenteranno, l'attuale Pronto soccorso non può essere definito a doppi percorsi perché proprio incidenti nella stessa area gestionale. Il Pronto soccorso tornerà a riempirsi soprattutto in virtù del passaggio alla Fase 2, con aumento di pazienti non sospetti o affetti da Coronavirus. Si registreranno rallentamenti dei percorsi e difficoltà sulle distanze di sicurezza». Ecco quindi la proposta della Ugl provinciale di allestire due Pronto soccorso separati di cui, uno al piano meno due e uno al piano terra. «In entrambi i Pronto soccorso potranno essere eseguiti esami radiografici e tac- prosegue il sindacato - A nostro parere la gestione dei pazienti sospetti di Coronavirus, in attesa di tampone, va concentrata in un unico settore di reparto e non dispersa su più piani. Soprattutto occorre evitare di gestire pazienti in attesa di tampone sul piano di un Pronto soccorso assieme ai pazienti no Covid. Per fare ciò occorre avere la volontà di riorganizzare gli ambulatori, i percorsi e il personale necessario. Per noi il Pronto soccorso rappresenta una priorità che va organizzato nella sicurezza dei cittadini e degli operatori».

