Salvato il Leone simbolo storico della rinascita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RECUPERO ARQUATA Molti cittadini di Arquata avevano sollecitato il recupero del leone posto in una parete pericolante della Chiesa di San Pietro e Paolo a Borgo di Arquata. La scultura era stata scelta anche come locandina per un convegno che si era tenuto domenica scorsa a Pretare. Il leone un altorilievo su pietra arenaria risalente al secolo XI era la testimonianza dell'antica chiesa e come memoria venne murato in una parete annessa alla nuova chiesa , parete gravemente compromessa dal sisma. L'attività di salvataggio della pregevole e...