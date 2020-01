Sale la febbre degli sconti «Arrivano troppo presto»

IL COMMERCIO

ASCOLI Da oggi anche ad Ascoli i negozi potranno applicare gli sconti sulla merce dell'attuale stagione. Se da una parte ci sono negozianti che approfitteranno dell'occasione per sbarazzarsi dell'invenduto, dall'altra ci sono le lamentele di chi accusa che l'inizio sia troppo anticipato. Un periodo precoce che finisce col mettere in difficoltà coloro che sino a poche ore prima si è trovato con l'acquistare a prezzo pieno.

La polemica

«Ma quali saldi di fine stagione? L'inverno è appena iniziato e poi sembra uno sgarbo nei confronti delle nostre abituali acquirenti arrivare a dimezzare all'improvviso i prezzi » esordiscono Anna Caruso e Nadia Catani, titolari della boutique Ancaria 56, felici di poter contare tuttavia su una clientela fidelizzata e comprensiva, a cui rivolgersi sempre cercando di accontentarla. « Neppure il tempo di andare nei negozi a cambiare qualche regalo ricevuto sotto l'albero che già riparte la stagione degli acquisti con lo sconto » asserisce Sandra Bottolini di Under Colors Benetton, reduce da un Natale commercialmente soddisfacente, durante il quale sono andati a ruba i regalini per i bambini, insoliti e sfiziosi. «Partiamo con il 30% di sconto: speriamo bene perché le spese di noi titolari di attività sono sempre troppo alte, dagli affitti esosi alle tasse varie, a partire dai rifiuti » dichiara Carlo Corradetti di Noir Homme, giudicando l'attuale periodo delle feste non paragonabile al passato. «Noi siamo pronti, abbiamo sempre grande fiducia nelle nostre clienti» afferma Barbara Sciarroni Marconi di Mika Moda in piazza del Popolo, spiegando di iniziare oggi con il 20% perché i loro prezzi sono accessibili già durante il resto dell'anno.

Il Black Friday

«Ricordiamoci che c'è stato anche il Black Friday e che sino ad ora non sono mancate le occasioni per anticipare i ribassi alle nostre acquirenti più assidue» rivelano all'unisono molti titolari dei negozi di abbigliamento che operano in centro, come accade daLuisa Spagnoli, che oggi inizierà la campagna con ribassi che vanno dal 30 al 50%. « Dall'inizio dell'autunno non abbiamo notato rallentamenti negli acquisti e penso che con i saldi possa essere la stessa cosa » confessa Paola Monti di Intimissimi in piazza del Popolo, che confida sempre nelle capacità di chi compra nel saper scegliere il meglio. Ma non sono solo i commercianti ascolani a lamentarsi della vicinanza delle Festività nel far iniziare gli sconti di fine stagione. Secondo molti tra gli habituè dello shopping, il periodo dovrebbe essere posticipato e ridotto dagli attuali 45-60 giorni. Per alcuni poi, i ribassi andrebbero addirittura aboliti, consentendo libertà di sconti tutto l'anno. « E' inutile negarlo: a chi è di fiducia i negozianti attuano i saldi prima » si lamenta la signora Maria Celani, riferendosi agli inviti via sms ed e-mail, certa che in questo modo ad essere penalizzati siano sempre coloro che hanno meno denaro.

Le domande

«Scusate ma allora perché la gente aspetta tanto i saldi, se potessero comprare durante gli altri mesi?» si domanda Andrea Fioravanti, beccato mentre esce da una boutique dopo aver tentato di ottenere lo sconto anticipato.

Filippo Ferretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA