Sacchetti gratis, la Tari aumenta

I RIFIUTI

ASCOLI Secondo quanto riportato dal regolamento comunale di igiene urbana approvato dall' Arengo che il costo dei sacchetti da utilizzare per la raccolta differenziata saranno finanziati con l'aumento della Tari, la tassa comunale dei rifiuti. Con questo regolamento comunale si vogliono privilegiare le modalità operative che incentivino la prevenzione nella produzione dei rifiuti ed il riuso ma anche adottare tutte le misure necessarie a gestire in sicurezza la componente pericolosa dei rifiuti urbani. Si cerca di regolamentare l'utilizzazione dei centri comunali come base operativa per il trasbordo giornaliero dei rifiuti raccolti da inviare ai siti di smaltimento e recupero regolamentare l'utilizzazione dell'Ecocentro comunale come supporto indispensabile al corretto conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati da parte degli utenti ma anche personalizzare il servizio alle utenze.

Il contratto

« I sacchetti della differenziata sono inclusi dentro un contratto di convenzione stipulato con Ascoli Servizi Comunali e che porteremo in Consiglio Comunale per proporre una modifica del contratto, come già avvenuto altri anni. Modifiche che saranno incluse nel complesso della Tari. Forse ci sarà qualche piccolissima percentuale di aumento, ma come è sempre stato fatto e inserito dentro la tariffazione comunale già presente» dice il sindaco Marco Fioravanti, « Stiamo cercando di spingere ulteriormente sulla differenziata e sul riutilizzo, perché l'obiettivo è ridurre la produzione del rifiuto stesso, cercando di lavorare anche sulla valorizzazione dei materiali. Il prossimo passo che stiamo per intraprendere è estendere la raccolta del porta a porta nelle frazioni e nelle zone più isolate dove il servizio deve essere incluso e massimizzare la percentuale di differenziazione» dice il sindaco, «

La prospettiva

In prospettiva più lontana puntiamo sulla tariffazione puntuale ovvero meno rifiuto si produce, meno Tari si pagherà». L'Arengo ha anche in cantiere alcuni progetti di sensibilizzazione in favore della classe dirigente del futuro, ovvero ai ragazzi delle scuole. « Puntiamo molto sull'educazione ambientale, sul rispetto del decoro urbano ma anche sulla differenziazione dei rifiuti e per il riutilizzo dei materiali. E' importante il principio dell'educazione perché ci sono due aspetti da curare: uno è la prevenzione e far capire che gettando un sacchetto per strada è come darsi una martellata sulla mano» dice Fioravanti, « Puntiamo anche sull'intervento immediato sulle discariche abusive, perché quando si vedono rifiuti in strada, si è indotti a gettarli indiscriminatamente, mentre se c'è decoro e pulizia, si tende a fare fatica ad avere comportamenti errati» dice Fioravanti, «Per quanto riguarda le fototrappole, incentiveremo il loro numero continuando ad incrementare le sanzioni e ridurre gesti sbagliati». Ieri è anche arrivata la segnalazione che in città ci sono due persone, un uomo e una dona ben vestiti che, con la scusa di essere dipendenti di Ecoinnova, entrano nelle case, portando via tutto quello che trovano. Il colpo è avvenuto in Via Perugia, nel quartiere di Porta Maggiore.

Cristiano Pietropaolo

