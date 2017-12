Saba, Enel, Ciip e gas L'Arengo batte cassa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CREDITI ASCOLI Sono partite prima di Natale le letterine dell'Arengo indirizzate a Saba, Enel, Ciip, società del gas e altre società che ricorrono a scavi e utilizzo del sottosuolo. Letterine tutt'altro che natalizie, attraverso le quali l'Amministrazione comunale richiede formalmente alle società in indirizzo di pagare il famigerato canone concessorio non ricognitorio, ovvero quel canone istituito dal Comune proprio per richiedere soldi a tutti coloro che devono utilizzare il sottosuolo comunale per lo svolgimento della loro attività...