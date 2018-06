Saba, 2mila multe in un anno Soldi all'Agenzia delle entrate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASOASCOLI Una parte delle somme incassate dall'Arengo per le multe del 2017 finirà direttamente nelle casse dell'Agenzia delle entrate. Questo perché proprio l'agente per la riscossione ha inviato all'ente un atto di pignoramento relativo ad un debito che non risulta pagato dalla Saba Italia (magari per una svista contabile o altro motivo) per 11.213,28 euro (interessi e spese accessorie incluse) da far valere sulle somme che la società deve incassare dal Comune come rimborso amministrativo per le sanzioni sulla sosta senza ticket...