Rsa Campanini, dipendenti a secco da 10 mesi

SANT'OMERO Continua la dolorosa vicenda dei mancati pagamenti degli stipendi dei dipendenti della rsa Campanini. Una situazione che sta diventando insostenibile per i lavoratori e inaccettabile per l'ex sindaco di Alberto Pompizi. I lavoratori, indietro di sei mensilità, più la tredicesima, sono abbandonati da mesi al loro destino, tra turni massacranti dovuti alla carenza di personale e condizioni lavorative sempre più proibitive che toccano tutti i dipendenti della cooperativa che gestisce la struttura.

Gli stipendi arretrati si registrano nelle tre case di riposo della Val Vibrata: Civitella del Tronto, Nereto e Sant'Omero. A Civitella risulta uno stipendio indietro e a Nereto una mensilità più la tredicesima. Nonostante le numerose sollecitazioni fatte in questi mesi anche dai sindacati e dal consigliere regionale del Pd Dino Pepe ancora non c'è alcuna novità sul futuro della struttura, ospitata provvisoriamente nei locali dell'asilo comunale di via Tasso, messi a disposizione dal Comune, in attesa che la Regione Abruzzo trovi i fondi per i lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento strutturale della storica sede di proprietà della Asl. «Mentre il Comune di Montorio si accinge a realizzare una nuova residenza sanitaria per anziani con finanziamenti Inail da noi a Sant'Omero la struttura, già funzionante con oltre 60 posti letto, è stata ridimensionata e trasferita con soli 15/20 posti ospitati nell'asilo- nido comunale - dichiara Pompizi. - Da almeno due anni si parla della ristrutturazione del convento (ex ospedale civile, ndr) ma tutto tace. E nel frattempo il personale in servizio non viene pagato da quasi un anno e nessuno si interessa. Nei prossimi giorni, se il personale non viene pagato, adotteremo provvedimenti più' energici per risvegliare la coscienza a chi di dovere».

