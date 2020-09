Rivoluzione urbanistica in viale Treviri L'Arengo dà il via all'appalto dei lavori

IL RESTYLING

ASCOLI Nuova luce su viale Treviri, per un adeguato biglietto da visita della città per chi proviene da ovest. Dopo il sì della giunta comunale sull'intervento voluto dal sindaco Fioravanti e dall'assessore ai lavori pubblici Cardinelli, l'Arengo ha ora approvato il progetto per la riqualificazione del lungo viale che, ricollegandosi alla Salaria, attraversa il quartiere di Porta Romana. Un intervento che sarà garantito grazie ad un finanziamento ministeriale di 130 mila euro e che prevede la realizzazione di un nuova e suggestiva illuminazione lungo il viale alberato inclusi un impianto a parte per il percorso pedonale e attraversamenti pedonali luminosi, oltre alla riqualificazione dei marciapiedi e all'abbattimento delle barriere architettoniche. Con il progetto appena varato, 'Amministrazione potrà procedere, già nelle prossime settimane, alla predisposizione e aggiudicazione della gara di appalto. L'obiettivo, come detto, è garantire un bel biglietto da visita anche per chi arrivi in città da ovest, ovvero dalla Salaria. E si andrà anche a risolvere una volta per tutte (con lo spostamento dei punti luce) il problema della presenza di grosse alberature che interferiscono in maniera rilevante sull'illuminazione della sede stradale a causa della loro eccessiva vicinanza ai lampioni.

L'intervento

Il progetto per riqualificare viale Treviri prevede, innanzitutto, una serie di interventi complessi legati alla pubblica illuminazione. E' previsto, infatti, lo spostamento di tutti i pali dell'illuminazione stradale sul lato nord assicurando un'illuminazione adeguata senza importanti interferenze dovute alla presenza dei grandi alberi che, in questo modo, verranno preservati. Sul lato opposto, invece, verranno posizionati i pali di illuminazione del marciapiede ubicato a sud della carreggiata, che avranno un'altezza ridotta per consentire agli apparati di illuminazione di rimanere al di sotto delle chiome degli alberi e quindi di garantire una adeguata illuminazione dello stesso. Creando di fatto un percorso pedonale illuminato. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali verranno adeguati i marciapiedi mediante la realizzazione di rampe che consentiranno il superamento delle barriere architettoniche e sarà realizzato un sistema di segnaletica luminosa dedicato su ogni attraversamento pedonale, per permettere al pedone di spostarsi da un lato all'altro della strada in assoluta sicurezza anche nelle ore notturne. Una serie di interventi che consentiranno di restituire dignità al viale che, come detto, rappresenta la porta d'ingresso della città ad ovest.

La tendostruttura

L'intervento su viale Treviri va ad affiancarsi ad un altro intervento già previsto dall'Arengo per Porta Romana, ovvero la realizzazione di una tendostruttura nell'area che ospita il sestiere. In tal senso è già stata affidata la progettazione esecutiva dell'intervento che, nello specifico, riguarda la realizzazione di una struttura coperta per ospitare numerose iniziative e in grado di poter accogliere una volta superate le prescrizioni Covid - un maggior numero di cittadini e visitatori anche in situazioni di maltempo.

Luca Marcolini

