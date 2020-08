«Rivoluzione della sosta» Fioravanti cerca l'intesa

I PARCHEGGI

ASCOLI La questione dei parcheggi sotto le Cento Torri è un argomento da sempre al centro del dibattito cittadino. Nelle ultime settimane sarebbe emerso che l'Arengo dovrà versare alla Saba, la società che gestisce i parcheggi ad Ascoli, una cifra molto elevata per ripianare il debito che si è creato con la gestione della sosta. Una questione che condiziona anche un futuro riacquisto dei parcheggi, un'idea di cui spesso si è parlato durante gli anni ma che non ha ancora visto la luce.

Le proteste

Gli ascolani, spesso, lamentano l'eccessiva tariffa oraria stabilita per poter parcheggiare sulle strisce blu. « A Roma con 1.35 euro l'ora puoi parcheggiare la tua auto, mentre ad Ascoli il costo è di 1,70: mi sembra davvero eccessivo. Senza contare che, sopratutto nel fine settimana, trovare un parcheggio è come andare a caccia di un tesoro» dicono alcuni automobilisti « La tariffa oraria applicata sarebbe giusta se il servizio offerto fosse di buon livello, ma non è così» dicono.

Parcheggi selvaggi

L'altro problema riguarda la cattiva abitudine, da parte di qualcuno, di occupare i posti riservati ai residenti. Molti degli abitanti, soprattutto del centro storico, durante i fine settimana invernali, hanno difficoltà a trovare uno stallo libero. Ad esempio, nel parcheggio di San Pietro in Castello, recentemente rinnovato, per i possessori del permesso per residenti, diventa molto difficile poter parcheggiare a causa dell'elevato numero di auto senza permesso che sosta in quella zona. Anche i commercianti hanno spesso lamentato la presenza di macchine non autorizzate sugli stalli riservati al carico e scarico.

Le strutture

Un'altra questione riguarda le strutture già presenti come l'ex Gil che sono poco utilizzate: un loro maggiore sfruttamento consentirebbe al centro storico di essere più libero dalla presenza di auto.

Un nuovo piano della sosta

« Al momento siamo ancora in fase di trattativa e valutazione per un progetto complessivo di sosta. Abbiamo avuto diversi incontri con il concessionario e dopo la pausa estiva ne avremo altri per trovare un punto di incontro e avere un piano sosta che sia accessibile per turisti e cittadini» dice il sindaco Marco Fioravanti.

Tariffe e acquisto

« Al momento non abbiamo ancora affrontato il tema delle tariffe ma stiamo ancora in una fase di valutazione. Su questa vicenda servirà un nuovo piano sosta complessivo, andando a trovare una soluzione per tutto il debito pregresso» spiega il primo cittadino, « Ci sono proposte da tutte e due le parti ma ancora tutto è in fase embrionale: sicuramente faremo le giuste considerazioni. Al momento stiamo discutendo di più sulla valutazione di un nuovo progetto insieme al concessionario» spiega Fioravanti, « Stiamo ragionando sulla trattativa e sulle cose fattibili. Al momento non ci sono le condizioni per il riacquisto visto che c'è un debito molto alto. Per quanto riguarda la questione varchi , si tratta di un tema a parte e parallelo. Dobbiamo fare un piano integrato e ci saranno due trattative differenti» conclude il primo cittadino.

Cristiano Pietropaolo

