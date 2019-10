Rischio vulnerabilità sismica Sotto osservazione 13 scuole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SICUREZZA ASCOLI Entro 3 mesi al massimo, imprevisti permettendo, l'Arengo dovrebbe avere sulle proprie scrivanie i risultati delle verifiche di vulnerabilità sismica di 13 scuole cittadine. Nella mattinata di ieri, come programmato, si è tenuta l'attesa asta telematica con la quale sono state rese note alla commissione le proposte, sia economiche che per quel che riguarda la tempistica di realizzazione, presentate dai 30 professionisti o studi tecnici partecipanti alla gara. A questo punto, serviranno circa 20 giorni per verificare la...