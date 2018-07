Rischio di un crollo Edificio da demolire in via Caltanissetta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE ORDINANZEASCOLI A due anni di distanza, gli effetti del terremoto rischiano di ripercuotersi anche sulla pubblica incolumità. Proprio in queste ore, infatti, l'Arengo deve commissionare incarichi urgenti per due situazioni gravi con rischio crollo per un paio di immobili in diverse zone della città. Nel primo caso, l'intervento riguarda un edificio in via Caltanissetta, parallela della Piceno Aprutina, che dovrà essere demolito proprio per evitare il peggio. A tal proposito, i tecnici comunali hanno ritenuto necessario provvedere alla...