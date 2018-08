Rischio crolli per due edifici: doppio appalto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I LAVORIASCOLI L'Arengo ha sbloccato la situazione di pericolo per il potenziale rischio dovuto alla presenza di due edifici fortemente lesionati dal terremoto a Brecciarolo e in via Caltanissetta. Nel primo caso, l'intervento è stato affidato alla ditta Marte srl di Mirandola in provincia di Modena, per un importo complessivo di 33.082,69 euro inclusi oneri per la sicurezza e iva, mentre nel secondo caso ad aggiudicarsi l'appalto è stata la ditta Giacobetti di Ascoli per un importo di 40.487,03 euro inclusi oneri per la sicurezza e iva. Il...