Riqualificazioni La grande corsa contro il tempo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI OSTACOLIASCOLI Definite le procedure da seguire e gli interventi da attuare, c'è un altro tassello che manca per completare il puzzle della strategia di riqualificazione urbana prevista dall'Arengo col progetto From past to smart: è il fattore tempo. Quel che è certo, in tal senso, è che si riparte dalla nuova convenzione che dovrà essere firmata prima possibile considerando che ciò avverrà praticamente un anno dopo rispetto alla tempistica iniziale. E questo significherà anche uno slittamento in avanti dei tempi di realizzazione...