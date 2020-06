Rimborso dello scuolabus e meno tasse sui rifiuti

IL BILANCIO

CAMPLI Meno tasse sui rifiuti per le utenze non domestiche. Confermato il rimborso delle tariffe scuolabus alle famiglie. Risorse per le misure socio-sanitarie per fronteggiare l'emergenza Covid-19. E uno stanziamento triennale per il piano regolatore generale. Sono questi i punti principali del bilancio di previsione approvato dal consiglio comunale di Campli, che si è svolto in video conferenza e in diretta Facebook.

Famiglie e commercio

«Tutti hanno potuto assistere e prendere parte al consiglio comunale, in diretta Facebook, ed è la prima volta che accade- ha dichiarato il sindaco Federico Agostinelli- Relativamente al bilancio le misure tengono conto delle nuove necessità determinate dall'emergenza Covid-19 e hanno l'obiettivo di sostenere le attività commerciali e produttive, aiutare le famiglie e le fasce più deboli della popolazione».

La manovra

In particolare, come illustrato dall'assessore al Bilancio, Laura Di Domenicantonio il bilancio di previsione prevede il taglio di circa il 10% delle tariffe tari per le utenze non domestiche; uno stanziamento di 160.000 euro per iniziative di carattere socio-sanitario per fronteggiare l'emergenza Covid-19, alcune di esse già implementate nel corso della crisi; 10.000 euro stanziati per garantire alle famiglie il rimborso del 40% delle tariffe per il trasporto scolastico (servizio non usufruito a causa della sospensione delle attività didattiche) e uno stanziamento triennale di circa 50.000 euro per il piano regolatore generale.

«Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto- conclude il sindaco- Stiamo fronteggiando un'emergenza senza precedenti e, allo stesso tempo, siamo impegnati per progettare la ripresa, lavorando sul fronte delle opere pubbliche, con le priorità del polo scolastico e dei dissesti, e del rilancio del territorio dal punto di vista commerciale, culturale e turistico».

Virginia Ciminà

