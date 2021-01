Rigopiano, quattro anni dopo ancora lacrime

IL RICORDO

RIGOPIANO Una cerimonia sobria e in forma privata per commemorare le vittime dell'hotel Rigopiano. Ventinove vite spezzate dalla valanga che distrusse il resort di Farindola. Le celebrazioni hanno preso il via dalla fontana che si trova 300 metri prima dell'hotel. Da lì è partita la fiaccolata dei familiari fino al totem dell'albergo, un tempo ingresso della struttura. Alle 15.30 è stato il momento dell'alzabandiera con il silenzio suonato dalla tromba. A seguire, la deposizione di fiori e una preghiera per gli Angeli di Rigopiano. Alle 16.15 la messa e alle 16.49, ora precisa in cui il mostro di ghiaccio e detriti travolse l'hotel, un coro ha intonato Signore delle cime e si sono lasciati volare in cielo 29 palloncini bianchi. In chiusura la lettura dei nomi. Alla cerimonia era presente anche il governatore Marsilio. A differenza degli altri anni, proprio per evitare problemi e contagi legati al Covid, non ha preso parte alle celebrazioni il sindaco di Castignano, comunità che, quattro anni fa, perse una coppia: Marco Vagnarelli, 44 anni, e la compagna Paola Tomassini, 46. «Il loro ricordo è vivo all'interno della nostra comunità» ha spiegato il primo cittadino Fabio Polini.

Gloria Caioni

