Riflettori accesi sul Villa Pigna Blues Festival, torna l'appuntamento più atteso dell'estate folignanese. Da venerdì a domenica o piazza Simon Bolivar sarà il palcoscenico della decima edizione della kermesse dedicata ai colori della black music. Ridillo, Nkem Favour, Barrelhouse - Acoustic Blues Duo, Andrea Braido questi i protagonisti delle tre serate.

«Il Villa Pigna Blues Festival torna a calcare le scene dopo lo stop forzato dello scorso anno. Sarà la decima edizione di questo appuntamento divenuto ormai storico per Folignano. È per tutti un altro passo verso la normalità», dichiara Laura Addis, consigliera delegata alla Cultura.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Folignano, in collaborazione con la Seventeen eventi. La direzione artistica è affidata a Massimo Piccioni di Break Live Music.

«È un percorso straordinario che ha visto negli anni l'esibizione di artisti di fama internazionale come Scott Henderson, Zac Harmon, Randy Hansen, Matthew Lee, solo per citarne alcuni spiega Piccioni -. Tutto questo si deve all'allora assessore alla cultura, Matteo Terrani, oggi attuale primo cittadino di Folignano: ha avuto anche la sensibilità di credere e concretizzare la mia idea di dare vita ad un festival blues nella mia città».

Venerdì l'esordio con il concerto dei Ridillo, mitica band funk-soul italiana, al suo trentesimo anno di attività. Sabato poi sarà la volta del grande blues con la voce potente e raffinata di Nkem Favour. Il concerto dell' interprete della tradizione del sound afroamericano sarà aperto dalla performance dei Barrelhouse con Ivano Andreozzi e Stefano Sanguigni. Domenica chiusura col botto con Andrea Braido. Le serate prenderanno il via alle 22, stand gastronomici a partire dalle 19.

m.v.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA