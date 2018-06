Rifiuti, scatta la linea dura Fototrappole e poi le multe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I CONTROLLI ASCOLI Adesso le nuove regole da rispettare sono lì, nero su bianco, dopo l'approvazione del consiglio comunale. E sono arrivate anche le prime due di sei foto-trappole da attivare. Segnali inequivocabili che confermano l'avvio della linea dura per il rispetto della raccolta differenziata e per garantire un'immagine turistica consona alle aspettative della città. Tolleranza zero, dunque, per discariche abusive, sacchetti gettati in strada senza criterio o nei giorni sbagliati e per altri comportamenti scorretti, con le multe che...