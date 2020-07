Rifiuti per strada adesso è allarme

IL DEGRADO

ASCOLI Nascono come funghi, dove non sarebbe in alcun modo lecito. Nei punti della città più impensabili e inusitati ma anche, purtroppo, nelle zone storiche, quelle più frequentate dal turismo, lasciando ai forestieri di Ascoli un'immagine non certo turistica. Sono le discariche improvvisate, i ricettacoli di immondizia a cielo aperto che da qualche tempo rappresentano un serio problema. Nonostante l'attività puntuale degli operatori ecologici, presenti nel servizio di raccolta differenziata in orari e giorni specifici della settimana e sebbene esista un'attiva isola ecologica, volta ad accogliere rifiuti anche specifici e ingombranti, sempre più frequentemente una fetta di residenti abbandona immondizia per strada, creando scarichi improvvisati. Sino a qualche mese fa, nel territorio ascolano di discariche abusive se ne contavano varie, ormai fisse e quasi impossibili da eliminare Ma nelle ultime settimane sono diventate di più, alimentando malumori e lamentele da parte di quei cittadini che sono costretti a subire puzza e disagi nei pressi della loro abitazione.

L'emergenza

In questo periodo estivo, con le giornate di sole battente e alte temperature, il problema sta creando una nuova emergenza. Non bastava immondezzaio fisso in piazza Roma, in via San Giuliano, in via Siracusa, all'ex Campo Scuola, davanti alla Novico. Ora si sono aggiunti sacchi a go go in via delle Begonie a Monticelli, presso l'ex Cartiera Papale, lungo la strada Venarottese in zona Sant'Antonietto. E di ora in ora si moltiplicano le segnalazioni di rifiuti buttati al bordo della strada. Si tratta di una distesa di sacchi di ogni tipo: non solo quelli usati di vari colore per effettuare la differenziata ma anche i classici neri, buste generiche di plastica. Dentro c'è di tutto, con materiali mischiati tra loro. Di rado, nell'arduo compito di risalire agli autori di questo infinito abbandono, nell'aprire i vari involucri della spezzatura gli operatori individuano elementi in grado di poter risalire agli autori.

La testimonianza

«Arrivano di notte con la macchina e buttano tutto dai finestrini, facendo anche rumore» racconta un residente, Emidio Angelini, a proposito di un fenomeno che, soprattutto nell'attuale stagione, si fa fatica a sostenere. Gli odori che invadono le zone colpite diventano insopportabili, soprattutto con le finestre aperte. « Non possiamo non denunciare questa deriva ambientale che sta trasformando la storica Ascoli in una cloaca massima » afferma Ana Lzreanu, innamorata delle Cento Torri e intenta a pubblicizzare da sempre Ascoliin Romania. «Manca la vigilanza notturna, a partire dalle telecamere» lamenta infine Luigi Spinozzi, preoccupato anche per gli esiti ambientali».

Filippo Ferretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

