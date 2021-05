Rifacimento dell'asfalto per la strada al pianoro

I LAVORI

ASCOLI La strada provinciale che collega la città con colle San Marco sarà sistemata a fronte di un manto stradale decisamente dissestato e potrà ospitare senza problemi la tradizionale manifestazione automobilistica Coppa Paolino Teodori che da oltre 50 anni rappresenta un appuntamento importante per il settore degli sport motoristici. La Provincia, infatti, ha già affidato l'incarico per la manutenzione straordinaria della strada in questione, ricorrendo ad una procedura accelerata proprio per rendere sicura la carreggiata e idonea per lo svolgimento della gara automobilistica. Un intervento per 55mila euro che consister nella fresatura del piano viabile, nella bitumature di alcuni tratti del piano stradale e la realizzazione della segnaletica orizzontale. Si tratta di parte dei lavori che gli osservatori della Fia (Federazione italiana automobilismo) e dell'Aci Sport hanno richiesto, da realizzare in un triennio, per poter sistemare perfettamente la strada per San Marco, partendo dalla manutenzione di tratti della fondazione e della carreggiata stradale mediante drenaggio ed allontanamento delle acque, per poi procedere con la nuova posa del tappetino di usura (per circa 4 chilometri complessivamente), con il ripristino della segnaletica orizzontale, con l'inserimento di nuovi guardrail e con sostituzione di quelli esistenti, danneggiati o obsoleti, per circa 2 chilometri. Proprio per la realizzazione di tutto il complesso degli interventi, a partire dagli anni scorsi, la Regione aveva concesso alla Provincia un contributo straordinario di 350mila euro per il 2020, il 2021 e il 2022.

l.marc.

