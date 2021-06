RICORSO RESPINTO

Il giudice per le udienze preliminari, Rita De Angelis, ha sciolto la riserva e ha rigettato la richiesta di scarcerazione Leopoldo Wick, l'infermiere di 58 anni rinviato a giudizio perchè ritenuto il presunto responsabile della morte di otto anziani della Rsa di Offida dove lavorava e del tentato omicidio di altri quattro. I suoi difensori, nel corso dell'udienza di martedì scorso, avevano presentato l'istanza con cui chiedevano di rimettere in libertà il loro assistito oppure, in subordine, di concedergli gli arresti domiciliari motivando tale richiesta con il fatto che è passato quasi un anno dal suo arreso e che si va incontro ad un processo indiziario. Il Pm, nel suo parere negativo alla scarcerazione ha posto in risalto proprio i gravi indizi di colpevolezza che sarebbero stati raccolti a carico dell'imputato e che sarebbero stati aggravati anche da ulteriori elementi di prova emersi anche dopo la misura cautelare. Il gup Rita De Angelis ha motivato la decisione di rigettare l'istanza dei difensori di Wick evidenziando che non può rimesso in libertà poichè non è escluso che possa commettere reati analoghi a quelli per cui si procede, tanto più che non avrebbe mostrato in questo ultimo anno in cui è recluso segnali di pentimento. Motivazioni, queste, che vengono ritenute inaccettabili dai difensori di Leopoldo Wick: «Siamo infuriati per la totale inconsistenza del provvedimento del gup contro il quale adotteremo tutte le misure che la legge ci consente e con la massima determinazione - dice l'avvocato Tommaso Pietropaolo che insieme con i colleghi Francesco Voltattorni e Luca Filipponi compone il collegio difensivo dell'infermiere -. Vogliamo combattere quella che riteniamo essere un'ingiustizia colossale. Il giudice ha incredibilmente ritenuto che Wick sia preda di impulsi criminali ma non riusciamo a comprendere sulla base di quali elementi possa farsi una prognosi così infausta».

