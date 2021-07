Riconversione della Carbon Ora si tenta un'altra strada

LA RIQUALIFICAZIONE

ASCOLI Anche il progetto di riqualificazione ambientale e rigenerazione dell'area ex Carbon sarà candidato, con relativa scheda, ad ottenere possibili finanziamenti attraverso il Contratto istituzionale di sviluppo che mette a disposizione delle aree colpite dal sisma un plafond di ben 100 milioni di euro da investire sotto forma di contributi a sostegno dei progetti più validi. Un progetto, quello ex Carbon, che era già stato messo a punto in cantiere anche per attingere a possibili fondi regionali e che ora, invece, viene indirizzato verso questa nuova, possibile, opportunità. Ed ora l'Arengo ha preso atto della proposta formulata dalla società Restart srl proprietaria dell'area ex Carbon per un accordo di partenariato pubblico-privato finalizzato proprio alla predisposizione di una candidatura al Contratto istituzionale di Sviluppo per accelerare la realizzazione del progetto di riqualificazione dell'area, partendo dalla bonifica, e della successiva fase di rigenerazione urbana. La proposta già messa a punto per il precedente bando prevedeva, complessivamente, un investimento di circa 10 milioni di euro di cui 8,1 milioni per gli immobili destinati a unità abitative a canoni calmierati e altri due milioni circa per la realizzazione, sempre nella stessa area, di un asilo nido e di altri spazi al servizio degli abitanti di quello che sarà a tutti gli effetti un nuovo quartiere.

Le volumetrie

Stando alla pianificazione urbanistica, Restart nella veste di proprietario dell'area e soggetto attuatore dovrà, infatti, realizzare all'ex Carbon volumetrie pari ad almeno 10mila metri cubi da destinare all'housing sociale oltre a realizzare e a cedere aree destinate ad urbanizzazioni e standard pubblici. Il finanziamento del Cis, a questo punto, velocizzerebbe notevolmente tutto il percorso di riqualificazione.

