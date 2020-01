Riattivato il dormitorio all'ostello della gioventù per ospitare i senzatetto

LA STRUTTURA

ASCOLI Con il saltare dei tappi di spumante per il brindisi al nuovo anno, si è concretizzata come annunciato la riapertura del dormitorio all'ex ostello della gioventù per accogliere le persone senza un tetto. Un punto di riferimento importante per quelle persone che, nonostante il pungente freddo invernale, avrebbero altrimenti dovuto dormire in strada o sotto un ponte. E adesso, dopo la delibera dell'Arengo, su proposta dell'assessore alle politiche sociali Massimiliano Brugni d'intesa col sindaco Fioravanti, dalla notte tra l'1 e il 2 gennaio la struttura è stata riaperta ed ha ospitato le prime persone che ne avevano bisogno non avendo una casa, un posto dove trascorrere la notte. Una scelta basata sulla volontà di far fronte all'emergenza assistenziale che si ripropone in maniera importante con l'arrivo del freddo e del maltempo. L'ex ostello sarà, dunque, disponibile come dormitorio e relativi servizi igienici fino al prossimo 30 aprile. L'esperimento di accogliere all'ex ostello per la gioventù in via dei Soderini era già stato effettuato con riscontri positivi nello scorso inverno a seguito di alcuni episodi verificatisi che avevano richiesto una risposta immediata. Esperimento poi esteso, dall'allora assessore Ferretti, fino a primavera. Adesso, la nuova Amministrazione insediatasi ha voluto prendere di petto il problema decidendo di sbloccare proprio all'inizio della stagione invernale la riapertura della struttura per offrire alle diverse persone senza un tetto la possibilità di avere un riparo notturno al caldo e anche servizi come ad esempio i bagni. Come avvenuto in precedenza, il dormitorio sarà gestito attraverso l'aiuto di un'associazione senza scopro di lucro. L'Arengo ha appositamente previsto una copertura economica per servizi come l'apertura, la pulizia e la presenza di un operatore, al fine di poter garantire la fruizione dell'ex ostello. I posti letto disponibili sono 8.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA