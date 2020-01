Riapre il sito di lavorazione delle macerie

LO SMALTIMENTO

ARQUATA È prevista per oggi la riapertura del sito di lavorazione delle macerie a Pescara del Tronto dopo oltre un anno di inattività. Tutti gli ostacoli che sono stati riscontrati nell'arco del 2019 sono stati affrontati e superati e, pertanto, lo smistamento dei materiali e la successiva lavorazione, secondo quanto era stato garantito al sindaco Petrucci, dovrebbe ripartire già da questa mattina. Ma non è escluso che la ditta incaricata possa utilizzare questi giorni subito dopo le festività natalizie per organizzare al meglio il servizio, richiamare il personale necessario e ripartire a pieno regime all'inizo della prossima settimana. È quello che si augura l'amministrazione comunale di Arquata con il primo cittadino in testa pronto ad alzare la voce se i lavori non dovessero riprendere. Da quando, alla fine del 2028, venne revocata la convenzione alla PicenAmbiente e fu affidato l'intero ciclo di lavorazione delle macerie al Cosmari, per varie ragioni il sito temporaneo di Pescara del Tronto non aveva mai ripreso il suo servizio. In un primo momento a bloccare tutto furono le pratiche burocratiche relativo al subentro della ditta, poi furono riscontratio dei problemi tecnici a cui dover far fronte. Soprattutto, l'Arpam, per motivi di sicurezza, aveva chiesto la realizzazione di una tettoia la cui realizzazione è stata terminata poco prima delle festività natalizie. Nel frattempo, gran parte dei sindaci del cratere del Centro Italia stanno valutando la possibilità di organizzare una manifestazione di protesta nei confronti del governo a Roma per chiedere maggiore attenzione per i territori colpiti dal sisma e fare in modo che la ricostruzione parta in tempi strettissimi. A oltre tre anni dalle terribili scosse che hanno devastato Arquata, Amatrice, Accumoli e a seguire tutti gli altri comuni di Marche, Abruzzo e Lazio, tutto è ancora fermo e il rischio di spopolamento delle aree interne del territorio, con il passare del tempo, si fa sempre più concreto. Si tratta di una iniziativa concordata con l'Anci dove nei prossimi giorni verrà deciso il da farsi.

Luigi Miozzi

