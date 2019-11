Rettore, spunta Torquati

LA QUINTANA

ASCOLI Importante summit ieri pomeriggio per il consiglio degli anziani della Quintana. L'organo presieduto da Massimo Massetti, riunitosi per discutere di alcune questioni amministrative da sbrigare entro la fine del mandato, ha analizzato la lettera che Fulvio Giovannetti, candidato caposestiere della lista 1 della Piazzarola, ha inviato allo stesso cda.

I punti

Tre i punti principali della missiva di Giovannetti, che sfiderà Carlo Bartoli (lista 2) alle imminenti elezioni del 1 dicembre. In primis quella di una rettifica e correzione del dato relativo al numero di firme apposte a sostegno della propria lista: non 44, come riportato proprio dal consiglio degli anziani, ma 103. Giovannetti ha inoltre sollecitato il cda a esaminare la regolarità di alcune candidature della lista avversaria «alla luce del nuovo regolamento elettorale, vagliando anche i deferimenti in essere». Ma se su tali deferimenti il cda non può esprimersi, perché materia di competenza dei probiviri, può invece analizzare il punto relativo all'incandidabilità. Lo statuto di sestiere, fonte giuridica superiore al regolamento elettorale, parla chiaro sulle ipotesi di incandidabilità: solo chi ha ricevuto una sospensione superiore ai 12 mesi non può essere candidabile. Tutti i candidati della lista 2, guidata da Carlo Bartoli, sarebbero dunque fuori da questa ipotesi. E sarebbero quindi regolarmente candidabili. Per tali ragioni il cda dovrebbe aver ribadito quanto affermato già prima della presentazione delle varie candidature, durante una riunione avuta nel mese di ottobre con consoli e capisestiere. Al termine dell'incontro di ieri, le cariche quintanare che decadranno dai rispettivi ruoli il prossimo 31 dicembre (tutte a eccezione dei consoli, ndr) si sono ritrovate per un saluto di fine mandato. Ad anno nuovo, spetterà al magnifico messere nominare (o confermare) tre dei cinque membri del cda. A quel punto, attraverso ulteriori votazioni che coinvolgeranno i nuovi comitati di sestiere eletti il 1 dicembre, saranno scelti gli altri due componenti del cda: rettore e rappresentante dei sestieri. Pierluigi Torquati, caposestiere uscente di Porta Romana che lascerà il posto a Luigi De Santis, si sarebbe reso disponibile per ricoprire il ruolo di rettore. Il nuovo consiglio degli anziani che si andrà a formare nominerà tutte le altre cariche quintanare decadute: l'obiettivo è quello di avere nuovamente operativa l'intera macchina della Quintana entro la fine di gennaio 2020.

Matteo De Angelis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

