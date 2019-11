Rete wi-fi libera in tutto il centro a partire dal 2020

LA TECNOLOGIA

ASCOLI Mentre tiene banco la situazione delle infrastrutture a livello stradale, l'Arengo porta avanti il discorso delle infrastrutture tecnologiche. In tale direzione, sulla base degli ultimi aggiornamenti si prevede l'attivazione dell'attesa rete wi-fi libera in tutto il centro storico ascolano a partire dall'inizio del 2020. Lo sblocco della connessione libera ad internet in città avverrà sulla base del progetto già presentato nella precedente legislatura nell'ambito del bando Iti1 con l'ottenimento dei necessari finanziamenti. Un servizio molto importante non solo per la città e i suoi abitanti, ma anche in chiave turistica, con app e implementazioni utili su più fronti. L'Arengo, per andare sul concreto, ha già disposto una parziale liquidazione alla Tim per la fornitura e ora si conta di poter arrivare all'utilizzo della rete pubblica wi-fi, come detto, nell'arco di qualche settimana considerando l'incalzare del sindaco Marco Fioravanti che sta cercando di velocizzare il più possibile l'operazione considerandola un tassello utile anche nel più ampio Piano turistico per la città. Il progetto, denominato Ascoli Connessa: wifi per la valorizzazione del patrimonio turistico e culturale prevedeva un costo complessivo di 400.000 euro. Nello specifico, si attiverà questa struttura wi-fi che a regime dovrebbe permettere al turista, attraverso app specifiche, di seguire dei percorsi coperti dal segnale sul quale poter veicolare contenuti informativi specifici. La rete wi-fi è stata pensata, secondo le indicazioni dell'Arengo, tenendo conto dei percorsi che normalmente fanno i turisti in visita alla città. Nel progetto si prevedeva di partire dai punti di arrivo (stazione e parcheggi), dai principali monumenti che tracciano specifici percorsi. Inoltre, ovviamente, la rete wi-fi rappresenterà anche un servizio per gli stessi cittadini che potranno connettersi gratuitamente ad internet utilizzando la rete pubblica libera, ovviamente nelle zone del centro individuate. Gli utenti del wi-fi dovranno registrarsi, anche per motivi di sicurezza e normativi, per poter utilizzare liberamente la rete.

