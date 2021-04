Restyling di aree gioco e giardini per il dopo Covid

LA MANUTENZIONE

ASCOLI Riqualificazione conclusa, dall'Arengo, in alcuni parchi-giochi cittadini e nelle aree verdi delle scuole materne. Pigiando sull'acceleratore, si è arrivati alla conclusione di una serie di interventi che, in vista della bella stagione, potranno garantire la fruizione di diversi spazi verdi, compatibilmente con tutti i protocolli covid.

Le aree

Nei giorni scorsi, sono stati installati nuovi giochi nei parchi di Monticelli, Campo Parignano e Borgo Solestà, mentre sono state riqualificate le aree esterne delle scuole materne di via dei Narcisi, via Sassari, via Rossini, via Malaspina e nelle frazioni di Villa Sant'Antonio, Mozzano, Venagrande, San Gaetano e Marino del Tronto. «Nonostante l'emergenza Covid ci impegni nel risolvere problematiche sanitarie, economiche e sociali sottolinea il sindaco Marco Fioravanti - abbiamo continuato a lavorare anche sulla riqualificazione delle aree verdi. Abbiamo effettuato un censimento, intervenendo su quelle che mostravano i maggiori segni di usura del tempo. Non appena sarà terminata questa emergenza Covid, vogliamo che i più piccoli possano avere a disposizione nuovi giochi e strutture ludiche rinnovate in cui potersi svagare».

L'impegno

«Continuiamo a lavorare per migliorare il decoro della città e la qualità della vita di tutti, a partire dai bambini commenta l'assessore alla qualità della vita e Ascoli Green, Maria Luisa Volponi e il nostro è un investimento per il futuro, perché giochi e attrezzature sono essenziali per il benessere dei più piccoli. Le nuove attrezzature miglioreranno la fruibilità di questi spazi». «Abbiamo sostituito giochi e attrezzature vetuste, - sottolinea l'assessore ai lavori pubblici, Marco Cardinelli - che mostravano i segni del tempo e non soddisfacevano più i criteri di sicurezza, installando nuovi scivoli, altalene, giochi a molla e pavimentazione antitrauma. Stiamo lavorando con grande impegno nei vari quartieri e in tutte le frazioni per restituire alla comunità una città migliore».

Luca Marcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

