Restyling della Malaspina, 10 in gara Nel 2021 il cantiere che durerà 4 mesi

I LAVORI

ASCOLI Adesso si fa sul serio. Con dieci proposte arrivate sulle scrivanie di Palazzo Arengo, si apre ufficialmente il percorso per la messa in sicurezza, tra adeguamenti sismici e ricostruzione, di ben otto sedi scolastiche comunali. Una sfida che parte con la dotazione di 31 milioni di euro complessivi stanziati dal Governo per la fase post terremoto.

La prima gara

Le dieci proposte, di fatto, sono quelle degli studi tecnici che hanno partecipato alla prima gara europea indetta dall'Amministrazione comunale ascolana per progettare il miglioramento sismico della scuola Malaspina, in pieno centro storico. Un intervento importante e corposo, - con una previsione di spesa di 4,5 milioni di euro - per rendere sicuro il vecchio edificio che ospita sia un asilo che gli alunni delle elementari. Si tratta del primo passo lungo un articolato percorso che porterà anche all'apertura di cantieri in altre 7 sedi scolastiche. L'obiettivo dichiarato del sindaco Fioravanti, che segue in l'edilizia scolastica, è velocizzare le procedure al massimo e mettere a gara la progettazione di tutti gli interventi entro la fine dell'anno.

Il primo avviso di gara pubblicato dal Comune nell'ambito del programma denominato Scuole sicure è proprio quello per affidare (con base d'asta 280mila euro) la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza per il miglioramento sismico della Malaspina. Una procedura che ha visto ora l'arrivo di dieci offerte da parte di altrettanti studi tecnici di varie città italiane, oltre a qualcuno locale. Gli uffici comunali hanno anche esaminato le proposte e richiesto documentazione integrativa, arrivando anche ad escludere tre degli studi proponenti dalla gara per integrazioni ritenute non conformi. A breve, quindi, si passerà all'individuazione della migliore offerta e all'aggiudicazione dell'incarico che prevede, per il completamento del progetto, 4 mesi di tempo. Si prevede l'avvio dell'intervento nel 2021, anche sulla scorta della verifica degli indici di vulnerabilità già effettuata.

Le scuole comunali che saranno interessate, già nelle prossime settimane, da tutte le procedure per l'affidamento dei progetti e poi, a seguire, dall'avvio dei lavori, sono in totale otto.

Gli altri plessi

Le sedi che verranno adeguate dal punto di vista sismico sono, oltre alla scuola primaria e materna Malaspina, anche la materna di San Filippo (spesa prevista, 3,2 milioni di euro), la primaria Don Giussani a Monticelli (4,5 milioni), la primaria di Poggio di Bretta (1 milione) e la scuola Don Bosco-San Filippo (4,1 milioni). Si dovranno, poi, costruire 4 nuovi poli scolastici in diversi quartieri della città: il polo Ceci a Borgo Solestà (4,5 milioni), il polo Cantalamessa a Campo Parignano (3,2 milioni) e il polo scolastico D'Azeglio in centro (6 milioni). Il lungo cammino per restituire sicurezza alle scuole ascolane (burocrazia permettendo) è iniziato.

Luca Marcolini

