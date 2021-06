Restare sempre aggiornati sulle notizie che accadono e confrontare le informazioni che ci vengono fornite è fondamentale per sviluppare una mente critica. La classe quinta A del plesso Emidio Cagnucci dell'istituto scolastico comprensivo Luciani ha sviluppato un progetto sull'importanza del quotidiano. In collegamento da remoto, a causa dell'emergenza sanitaria, gli alunni, sapientemente preparati dall'insegnante Sandra Antonelli, hanno voluto sapere di più su come nasce un quotidiano, il Corriere Adriatico, formulando numerose domande al giornalista Mario Paci. Questi gli alunni: Federico Bachetti, Valentina Bellabarba, Sofia Brunori, Riccardo Croci, Federica Curzi, Francesco Ferri, Flavia Gioka, Marianna Iannello, Emanuele Luciani, Giorgia Marchesani, Martino Marini, Azzurra Melchiorre, Giorgia Pagano, Noemi Perrotti, Amina Sakiri, Nicole Sirocchi, Marvin Efosa Varagnolo, Valerio Vitelli. Sfogliando un giornale, ciascuno può riflettere e impiegare tutto il tempo che vuole per leggerlo; invece in televisione se si perde il preciso istante in cui danno la notizia, occorre aspettare chissà quanto per risentirla. Avere il giornale in classe è quindi utile per riflettere sulla sua struttura, imparando così a leggerlo in modo adeguato e a sviluppare uno spirito critico.

