Rendere agibili le case per riuscire a frenare l'emorragia di residenti

IL NODO

ASCOLI Uno dei nodi da sciogliere per tamponare l'emorragia di abitanti che interessa in maniera costante il capoluogo piceno è senza dubbio quello legato al recupero delle abitazioni dichiarate inagibili dopo il terremoto. Basti pensare che in città sono circa 1.900 gli edifici danneggiati dal sisma e ancora non riutilizzabili, dei quali solo in 410 casi si stanno portando avanti le pratiche. E questo significa che ben più di 4.000 persone non possono rientrare nelle loro case e di queste almeno una fetta si trova addirittura fuori dal territorio comunale, se non addirittura sulla costa. E' da qui, dunque, che si rileva la necessità di accelerare i tempi della ricostruzione del rientro in città di molti ascolani. Un discorso strettamente legato alle procedure. E proprio su una necessità di accelerare le procedure è già intervenuto e interviene nuovamente l'ingegner Stefano Babini, presidente dell'Ordine professionale di riferimento. «Si sta diffondendo spiega Babini - l'opinione ingiustificata che l'elemento debole della ricostruzione siano i tecnici che non presentano i progetti, in un contesto efficiente e perfettamente rodato, al punto che i colleghi vengono aggrediti dai committenti, in alcuni casi anche con iniziative legali. In realtà il contesto è tutt'altro che efficiente e rodato, vi è disponibilità da parte dei tecnici degli Uffici per la ricostruzione, ma la normativa, il sistema delle ordinanze ed il timore della responsabilità e dei controlli fanno si che per l'istruttoria di un progetto serva quasi un anno, con richieste di integrazioni successive». «Ora aggiunge il presidente dell'Ordine degli ingegneri piceni - si prevede che i tecnici certifichino i progetti e procedano più o meno direttamente ad avviare la realizzare delle opere, e che gli Uffici per la ricostruzione effettuino controlli a campione nel 20% dei casi. Ma ci chiediamo: chi avrà il coraggio di sottoporsi al controllo degli Uffici per la ricostruzione sulla base di un progetto non precedentemente condiviso?. Qui c'è da definire con attenzione le competenze altrimenti si rischia di rallentare ulteriormente la ricostruzione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA