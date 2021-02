Re: «Bochicchio non doveva votare sulla Geta»

L'AFFONDO

CASTEL DI LAMA La maggioranza pentastellata di Castel di Lama ha dato il via libera al bilancio del Ciip che prevede espressamente un accordo preliminare con la Geta per l'acquisizione di un terreno in località Ripaberarda di Castignano dove realizzare una discarica. «Si tratta di una scelta scellerata che ricadrà sulla testa dei cittadini lamensi e che indebolisce la battaglia storica del nostro comune per la chiusura di Relluce, perché non si può essere contro le discariche quando si trovano sotto casa, e a favore se localizzate a qualche chilometro. Il no deve essere senza se e senza ma: il nostro territorio ha già pagato un prezzo ambientale altissimo» accusa l'ex vice sindaco, Gianluca Re.

L'imbarazzo

Il quale solleva un presunto conflitto d'interesse del sindaco. «Bochicchio infatti - ricorda Re - è un dipendente della società Hydrowatt, di cui il Ciip è socio per il 40%. Ora, è del tutto evidente che questa sua deliberazione come amministratore pubblico può determinare un indubbio vantaggio per la ditta presso cui lavora, che per il restante 60% è in mano ad un soggetto privato (immaginiamo se con i proventi della discarica la Ciip investisse in nuovi impianti idroelettrici gestiti da Hydrowatt...). Bochicchio non si è astenuto dal partecipare al dibattito e al voto nel consiglio comunale di Castel di Lama e neppure nell'assemblea generale della Ciip in cui il bilancio è stato approvato in via definitiva».

I rifiuti

«Nel merito della gestione dello smaltimento - propsegue Re - vorrei ricordare a Bochicchio che nel 2014, appena nominato vicesindaco, proposi di inviare all'estero i rifiuti della provincia poiché mi sembrava scontato che se non si fosse avanzata una qualche alternativa non solo la discarica di Relluce sarebbe rimasta aperta ma ne sarebbero arrivate anche altre. I fatti, purtroppo mi stanno dando ragione. Lui, allora consigliere di opposizione, contestò la mia idea parlando di mirabolanti società a rifiuti zero. Ora è sindaco da tre anni, di proposte non ne ha fatto nemmeno mezza».

Mario Paci

