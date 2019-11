Ratti tra i palazzi fatiscenti Porta Maggiore dice basta

IL DEGRADO

ASCOLI Porta Maggiore: una situazione non facile quella creatasi nella zona della stazione, tra edifici fatiscenti, acquitrini, immondizia per strada e topi a spasso tra le case. Ancora una immagine di degrado in città, questa volta non focalizzata nel centro storico, ma nel quartiere più moderno e ambito di Ascoli. Accade in una zona del capoluogo piceno in cui sorgono edifici nuovissimi - e costi abitativi tutt'altro che economici - come quello nato recentemente alle spalle dell'ex villa Giacomini. Ciò che emerge agli occhi del visitatore sono rifiuti abbandonati, pozzanghere insalubri, campi con rovi e sterpaglie.

Le segnalazioni

Alcuni residenti di via Venezia hanno segnalato più volte in passato un simile scenario, caratterizzato dall'incuria, incrementato dal comportamento di cittadini incivili che continuano a non rispettare le regole base di necessario ordine e ordinaria pulizia, finendo col rendere il contesto urbano in cui vivono assolutamente non salutare. In tutto questo, in cui mancano controlli, a farla da padroni sono i roditori, attirati da onnipresente spazzatura scesa da taluni a proprio piacimento. Nelle ultime settimane, i segnali della presenza di roditori in città sono moltiplicati. Parecchi residenti vedono continuamente correre i ratti tra un automobile parcheggiata e l'altra, nella zona che dalla stazione si estende sino in viale Indipendenza. Secondo coloro che abitano lungo la via, il proliferare di topi a tutte le ore, sia di giorno che di notte, è da attribuire non soltanto alla ancora non avvenuta derattizzazione da parte dell'amministrazione comunale ma anche e soprattutto dalle condizioni igieniche precarie con cui viene lasciata l'area abitativa.

Via Venezia

Via Venezia, in particolare, sarebbe contraddistinta da ogni forma di immondizia: prerogativa che faciliterebbe il transito dei roditori intenti alla ricerca di cibo. Alle spalle del caseggiato, al fianco della stazione dei treni, vi è una estesa superficie in cui proliferano erbacce e rifiuti. Diversi avvistamenti dei roditori si sono avuti anche lungo lo stesso viale Indipendenza. «Quello della presenza dei ratti è un problema che qui si presenta ciclicamente» spiegano alcuni cittadini della zona, certi che gli animali provengano proprio dai campi circostanti e dalla vicine aree dismesse. «Tuttavia qui i roditori trovano luogo fertile, anche perché accanto a via Venezia vi è un rudere pericolante lasciato abbandonato da tanti anni, sede ideale per ogni sorta di animale » proseguono gli abitanti, ricordando anche come le grandi pozzanghere che si formano continuamente davanti alla costruzione fatiscente, ad ogni estate rappresentino il posto ideale per il proliferare di zanzare. «Ora attendiamo la prassi consolidata della derattizzazione, anche se sarebbe urgente la bonifica dei terreni incolti circostanti e un controllo ferreo per multare chi continua a lasciare rifiuti a tutte le ore per strada» conclude il gruppo di via Venezia, sperando che queste continue segnalazioni possano anche presto sollecitare sopralluoghi da parte di operatori ecologici, oltre che di ispettori ambientali che si occupano seriamente di queste problematiche. Scenari non accettabili nel 2020 nella civilissima Porta Maggiore ascolana, che nell'occasione rischia di essere scambiata per un luogo simile ad una favelas, ad una baraccopoli di un paese disagiato nel terzo mondo.

Filippo Ferretti

