Raid di alcuni ragazzini in un palazzo del centro storico

MOVIDA MOLESTA

ASCOLI Ancora un sabato di schiamazzi e atti vandalici da parte di adolescenti nei pressi di piazza Roma. Dopo quanto accaduto sabato sera, la pazienza di alcuni condomini è finita e sembrerebbero intenzionati a sporgere denuncia per individuare i responsabili. Intorno alle 23,30, alcuni ragazzi sono riusciti ad entrare all'interno di un condominio in via Iannella: una volta nell'androne hanno buttato a terra alcune bici compiendo altri atti vandalici, urlando e correndo su e giù per le scale del palazzo. Fino a quando alcuni residenti, svegliati dal fracasso, sono usciti dai loro appartamenti mettendo in fuga i giovani. È stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e sul posto, pochi minuti dopo, sono arrivate una pattuglia dei carabinieri ed una della polizia locale che hanno raccolto le testimonianze dei condomini e sentito alcuni giovani che si trovavano nei paraggi per cercare di ricostruire l'accaduto. I residenti, giunti al culmine della sopportazione, hanno intenzione di muoversi legalmente e sporgere denuncia affinchè dalle indagini possano risalire agli autori del fatto. Purtroppo, non è la prima volta che sul posto, nel fine settimana, polizia e carabinieri sono costretti ad intervenire per cercare di mettere un freno a quella che viene definita la movida molesta. Troppo spesso, il comportamento di alcuni è risultato essere sopra le righe. Urla, bestemmie, fioriere buttate a terra e le rue a pochi passi da quello che viene definito il salotto cittadino trasformate in vespasiani a cielo aperto. E non sono mancate neppure le litigate furibonde che in qualche occasione sono sfociate in rissa. Il rischio è che a pagarne le conseguenze per il comportamento maleducato di una minoranza, oltre ai residenti ormai esasperati, siano i tanti tra ragazze e ragazzi che vogliono solo divertirsi e trascorrere qualche ora in compagnia degli amici.

lu. mi.

