Quintana, Massetti rimette il mandato al nuovo sindaco

EFFETTI COLLATERALI ASCOLI «Rimetterò il mio mandato nelle mani del sindaco. Ritengo giusto che sia lui a darmi fiducia, io resto certamente a disposizione per proseguire in questo percorso». Parola di Massimo Massetti, che a dicembre vedrà scadere il proprio mandato quinquennale da presidente del consiglio degli anziani. Terminate le elezioni comunali, che hanno visto trionfare Marco Fioravanti come nuovo sindaco, tra pochi mesi si potrà assistere a una rivoluzione anche nel mondo della Quintana: a dicembre si andrà infatti al voto per...